Sub Cross Da29 gr S Trap 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Smart Sam 29x2.25 Bremshebel hinten: SHIMANO BR-M200 Disc Bremshebel: SHIMANO BR-M200 Disc Bremse hinten: SHIMANO BR-M200 Disc Bremse: SHIMANO BR-M200 Disc Kassette: SHIMANO CSM4100 11-42T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Purion Display Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: Cross X17 Disc 32h Felge hinten: Cross X17 Disc 32h Gabel: Suntour NVX 30 NLO DS QR 700C STEEL TAPERED Anzahl Gänge: 10 Gang Gewicht: 25,1 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grün Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): SHIMANO FHMT200B 32H QR CL Kette: KMC E10S Lenker: Syncros UC3.0 680mm / 10° bend MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore 10 Speed NOS: nein Pedale: VPE-506 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Sub eRIDE 6061 Alloy Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm Sattel: Syncros Capilano Schalthebel: SHIMANO Deore 10 Speed SP Connect: nein Speichen: BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G Ständer: URSUS Mooi Central Steuersatz: GW semi integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: MIRANDA 172,5MM Vorbau: Syncros UC 3.0 adjustable Nabe: SHIMANO HBMT200B 32H QR CL Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg

