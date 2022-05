Sub Comfo Da28 gr M Wave 21K Bereifung: SCHWALBE Road Cruiser 700x47c Bremshebel hinten: SHIMANO ST-EF41 Bremshebel: SHIMANO ST-EF41 Bremse hinten: Promax TX123 Bremse: Promax TX123 Kassette: SHIMANO CS-HG200-7 12-28T Black Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Cross X14, 32h Felge hinten: Cross X14, 32h Frontleuchte: AXA Compactline 35 Gabel: SR SUNTOUR M3010 / 50mm travel / coil Anzahl Gänge: 21 Gang Gewicht: 19 kg Gepäckträger: Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 Grundfarbe: grau Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): SHIMANO FH-TY500 32h Innenlager: VP-BC73C Kette: KMC Z51 Lenker: HL NR-AL-16 W: 610mm Comfort MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Nabe/Schaltungsart: Shimano RD-TX800-SGS 7 Speed NOS: nein Pedale: Syncros SP-827 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Sub Comfort 6061 Tig welding Rückleuchte: AXA Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros UC3.0 / 31.6mm Sattel: Syncros Capilano Schutzbleche: Curana extruded wide fender Schalthebel: SHIMANO ST-EF41 SP Connect: nein Speichen: Pillar Steel 14g Ständer: URSUS Mooi Steuersatz: GW semi integrated Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: SHIMANO FC-TY301 C Black 48x38x28T Umwerfer: SHIMANO FD-TY510 Vorbau: Syncros UC3.0 adjustable Nabe: SHIMANO DH-C3000 Dynamo 32h Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 20/05/2022

Fahrrad-Marke Scott