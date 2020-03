SILENCE e He28 L NEW



Akku-Typ: integr. 500Wh PowerTube Battery

Bereifung: Schwalbe Marathon GT Dualguard 700x50c

Bremshebel: Shimano BR-MT520 4 Piston;180/F and 180/R SM-RT64 CL Rotor

Kassette: Shimano SLX CS-M7000 11-42T

Felgen: Syncros X-25 Disc / 32H;Tubeless ready

Scheinwerfer: Supernova integrated M99 mini Pure-25 / 600 Lumen; front light

Gabel: RockShox Paragon Gold / Air / 60mm Travel / Lock Out

Gepäckträger: Silence by Racktime Carrier

Kette: KMC X11eS

Lenker: Syncros UC1.5;riser bar 680mm / 31.8mm;Rise 12mm / back sweep 9°up sweep 5°

Motor-Hersteller: Bosch Performance CX 250W System

Motortyp: Mittel.-Tretlagermotor

Nabe/Schaltungsart: Shimano XT RD-M8000 SGS;Shadow Plus / 11 Speed

Naben: VORDERNABE Formula CL25 / 5x100mm QR;HINTERNABE Formula CL2611 / 5x135mm QR

Pedale: Marwi SP-828-Syncros

Produktart: Herrenfahrrad

Rücklicht: Rear Supernova Taillight

Sattelstütze: Syncros UC1.5 / 31.6

Sattel: Syncros UC1.5

Schutzbleche: Curana wide fender

Schalthebel: Shimano SLX SL-M7000-11-I / Rapidfire Plus;2 way release / Ispec 2 clamp

Sonstiges: EXTRAS Abus Lock Holder / Knog OI Bell

Kurbelgarnitur: FSA CK-745 MTB 170mm / 17T FSA Stainless

Satori UP2 A-head Vorbau,: Syncros UC1.5 adjustable with integrated Light