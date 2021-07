KENT 10 He28 schw Rh58cm 10K Akku: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V, 625 Wh Bereifung: Schwalbe Marathon GT Tour, 47-622 Bremshebel: Shimano Deore T6000 Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse Kassette: Shimano HG500 Display: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe Einbaudimensionen (Vorder: 15 x 100 mm Einsatzbereich: Trekking & Tour Felge: Concept EX, geöst Frontleuchte: Herrmans H-Black MR8, LED Gabel: SR Suntour NEX 25, blockierbar Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger, mit integriertem Rücklicht Grundfarbe: schwarz Nabe (Hinterrad): Shimano Deore M6000, QR Kette: Shimano CN-HG54 Lenker: Concept EX Riser Lenkergriffe : Ergon GA30 Motor-Hersteller: Bosch Motortyp: Mittelmotor Pedale: Sport, Aluminium mit Reflektor Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Bosch Integrated Trekking, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 47-622 Rückleuchte: integriert in Gepäckträger Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, Patent Sattel: Ergon SMC40 Sport Gel Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: Shimano Deore M6000 Speichen: Niro, schwarz Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept SL, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Deore M6010

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2020

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 2021-07-09T17:51:02+0000

Fahrrad-Marke Raleigh