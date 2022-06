Starker Allrounder mit extrem stabiler Rahmenkonstruktion Drei Rahmenformen, zwei Akku-Größen und jede Menge Fahrspaß: Mit sportlicher 10-Gang-Kettenschaltung und angenehmer Sitzhaltung ist das QUADRIGA CX10 optimal für Touren und Alltagsfahrten. Die sachliche, dabei durchaus emotionale Formgebung hat das Zeug zum Klassiker, die Ausstattung ist rundum hochwertig mit MonkeyLoad Systemgepäckträger, Scheibenbremsen und einer hellen, vom Antriebsakku gespeisten Lichtanlage. Dabei ist der Allrounder ausgesprochen flott motorisiert: Der Performance Line CX gehört zum Stärksten, was Antriebshersteller Bosch aufzubieten hat, und schiebt beim Anfahren wie bergauf energisch an. Und auch wenn per K-Link-Adapter ein Kinderanhänger montiert ist, erlaubt das Aggregat anstrengungslose Fortbewegung.

Quadriga CX10 Da28 blau Rh47cm Wave 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Marathon GG HS420 Bremshebel hinten: SHIMANO BL-MT200 Bremshebel: SHIMANO BL-MT200 Bremse hinten: SHIMANO BR-MT200 / 2-piston Bremse: SHIMANO BR-MT200 / 2-piston Bremsscheibe hinten: SHIMANO RT-10 / 180mm Bremsscheibe: SHIMANO RT-10M / 180mm Kassette: SHIMANO Deore CS-M4100, 11-42T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Schürmann YAK Disc Felge hinten: Schürmann YAK Disc Frontleuchte: FUXON FS-50 EB, 50 lux Gabel: SR SUNTOUR NEX-E25 Anzahl Gänge: 10 Gang Gewicht: 28,5 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: MonkeyLoad Carrier Grundfarbe: blau Hersteller: KETTLER Alu-Rad Nabe (Hinterrad): SHIMANO Alivio FH-M4050 Kettenschutz: Kettler Quadriga Kette: SHIMANO HG 54 Lenker: Competition SL Ergo Lenkergrife: ERGON GC1 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Quadriga Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M4120 NOS: nein Pedale: ZECURE VP-821 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28x2.00 Rückleuchte: FUXON R-Glow EB Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Seatclamp w. quick release (38,6mm) Sattelstütze: SP-216 blk (34,9mm) Sattel: Comodoro XL Schutzbleche: SKS PET A56R Schlauch: SCHWALBE AV19 Schalthebel: SHIMANO Deore SL-M4100 SP Connect: nein Speichen: Spoke 2.0 blk Ständer: URSUS Wave Steuersatz: ACROS, 1-1/8 Zoll Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX Vorbau: Competition SL, adjustable Nabe: SHIMANO Alivio HB-M4050 Zulässiges Gesamtgewicht: 145 kg