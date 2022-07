EIN STARKES STÜCK E-BIKE MIT SPORTLICHEN KRAFTRESERVEN Maximale Belastbarkeit, moderner Fahrkomfort und ein kraftvoller Antrieb - daraus macht das Strong Evo 10 Lite die pure Lust am Radfahren. Ausgestattet mit dem Bosch Performance Line CX Motor und bis zu 85 Newtonmetern Drehmoment, verfügt das robuste E-Trekkingbike über jede Menge sportliche Kraftreserven. Gemeinsam mit der breitgefächerten Shimano Deore 10-Gang-Schaltung sind Fahrerinnen und Fahrer damit auch für anspruchsvolle Touren optimal gerüstet. Ein weiteres Highlight ist die neue Shimano LinkGlide-Kassette, die sich dank innovativer Zahn-Architektur durch besonders präzises Schalten und einen geringeren Verschleiß auszeichnet.

Strong EV Da28 rot Rh45cm Wave 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Plus Performance Green Guard Bremshebel hinten: SHIMANO BL-MT402-3A Bremshebel: SHIMANO BL-MT402-3A Bremse hinten: SHIMANO BR-MT410 Bremse: SHIMANO MT420 Bremsscheibe hinten: SHIMANO RT-EM300/180mm/Center lock Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT30/180mm/Center lock Kassette: SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-42T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Farbrichtung: rot Felge: RYDE Andra 25 Disc Felge hinten: RYDE Andra 25 Disc Frontleuchte: FUXON FF-100 EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor Gabel: SR SUNTOUR Mobie 25 Air LOR DS Anzahl Gänge: 10 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-Rack II Systemgepäckträger Grundfarbe: dunkelrot Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): SHIMANO Acera FH-M3050QR Kettenschutz: HORN Catena Kette: KMC E10S Lenker: ZECURE Lenkergrife: ERGON GP-10L MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Strong Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: ZECURE Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Schloss: AXA Victory Rückleuchte: FUXON RZ-100 EB Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: ZECURE Sattel: ZECURE Schutzbleche: SKS PET A60 S Schalthebel: SHIMANO Deore SL-M4100-R Rapidfire Plus SP Connect: nein Ständer: PLETSCHER Comp Flex 40 Steuersatz: Semi Integriert Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN4) Vorbau: ZECURE, verstellbar Nabe: SHIMANO Acera HB-MT400-B Zulässiges Gesamtgewicht: 180 kg