Bosch Active Line Plus 50Nm / 500Wh-Akku / leistungsstarke Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger Als ansprechend motorisiertes, gut ausgestattetes Touren-E-Bike macht das Solero EVO 8 auf sich aufmerksam. Der Bosch Active Line Plus überzeugt mit leichtem Lauf und harmonischem Ansprechverhalten; durch die drei angebotenen Akkugrößen - 400 und 500 Wh - lässt sich das Rad punktgenau auf den jeweiligen Einsatzzweck abstimmen, mit den starken Scheibenbremsen ein durchaus sportlicher Charakter. Der in drei Varianten verfügbare Rahmen gefällt mit innenliegendem Akku samt bequem erreichbarer Ladebuchse; im Alltag bewähren sich die LED-Lichtanlage und der solide rahmenfeste Systemgepäckträger.

Solero Evo 8 500Wh H28 Sw Rh48 8K Akkuoption: 400Wh abzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku-Ladezeit 100%: ca. 7,5 Stunden Akku-Kapazität (Ah): 13,4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Supero Optima Safe Bereifung Bremshebel: Tektro HD-T275 Bremshebel Bremse: hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180mm Kassette: Shimano Altus CS-HG31-8 11-34T Cassette Display: Bosch Intuvia Display Einsatz 2: Alltag Einsatz 3: City Einsatz: E-Bike Farbrichtung 2: grau Farbrichtung 3: lime Farbrichtung: schwarz Felge: DDM-2 Felgen Farbrichtungsgewichtung 2: 10 Farbrichtungsgewichtung 3: 10 Farbrichtungsgewichtung: 80 Frontleuchte: FUXON DHL F130 EB Scheinwerfer Gabel: SR Suntour NEX E25 DS CTS Federgabel Gewicht: ca.24,5 Kg Eigengewicht : ca. 24,5 kg Gepäckträger: Frontgepäckträger Aluminium + i-RACK II Systemgepäckträger Lenker: HL Lenker Motor-Leistung: 250 Watt Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Motor-Hersteller: Bosch Motortyp: Mittel.-Tretlagermotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Altus RD-M310 Schaltwerk Naben: Formula Aluminium Naben Pedale: Wellgo Pedale Produktart: Herrenfahrrad Reifengröße: 44-622 (28 x 1.75) Rückleuchte: FUXON R-99 LED Rücklicht Sattelstütze: Aluminium Sattelstütze Sattel: Selle Royal Essenza Moderate Sattel Schaltungsart: 8-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: SKS Schutzbleche Schalthebel: SHIMANO Altus SL-M310 Schalthebel Sonstiges: AXA Victory Schloss-Set Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium Vorbau verstellbar zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg