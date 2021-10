Bosch Active Line Plus 50Nm / 400Wh-Akku / leistungsstarke Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger Sportlich und sicher Radfahren - das SOLERO E8R LITE kombiniert diese Eigenschaften mit einer Extraportion Fahrspaß. Die Zutaten dafür sind ein leichter und eleganter Aluminiumrahmen, ein harmonischer und gleichzeitig kraftvoller Bosch Active Line Plus Antrieb, eine robuste und wartungsarme Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung mit zusätzlicher Rücktrittbremse und hydraulische Magura HS11 Felgenbremsen für optimale Kontrolle in jeder Fahrsituation. Zusammen mit den Supero Optima Safe 50mm Reifen mit besonders hohem Pannenschutz-Level und der Federgabel entsteht ein Fahrerlebnis geprägt von sportlichem Komfort und Sicherheit. So macht E-Bike fahren Spaß! Ein weiteres Highlight neben der leistungsstarken Lichtanlage ist der elegante Rahmengepäckträger mit iRack II System, Federklappe, Satteltaschenaufnahme und MonkeyLoad-Vorbereitung. Das SOLERO E8R LITE ist in drei Rahmenformen erhältlich. In der Wave-Variante bietet das neue Rahmendesign jetzt einen noch tieferen Einstieg für noch mehr Sicherheit beim Auf- und Absteigen.

Solero E8R Lite 400Wh H28 Bl Rh48 8NR Akkuoption: 300Wh abzgl. 200EUR/500Wh zzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 400 Rahmenakku Akku-Kapazität (Ah): 11 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube extern Bereifung: Supero Optima Safe, pannensicher Bremshebel hinten: Magura HS11 Bremshebel: Magura HS-11 Bremse hinten: Magura HS-11 Bremse: hydraulische Felgenbremse MAGURA Kassette: Shimano Nexus SM-8S31 Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: DBM-2 Felge hinten: DBM-2 Frontleuchte: Fuxon FS-50 EB, 50 Lux Gabel: SR Suntour NEX E25 Federgabel einstellbar Anzahl Gänge: 8 Gang Eigengewicht : ca. 24,6 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready Grundfarbe: blau Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Shimano SG-C6001-8C Kettenschutz: Horn Catena Kette: KMC Z1EHX Narrow Lenker: Aluminium 25.4mm, 12° back sweep Lenkergriffe: PEGASUS MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Ready: ja Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Solero Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano SG-C6001-8C NOS: nein Pedale: Wellgo C-157 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Aluminium 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Schloss (separat erhältli: AXA Victory Rückleuchte: Fuxon R-232 EB LED Rücktrittbremse: ja Sattelstütze: Aluminium, 10 mm Offset Sattel: Selle Royal Essenza Plus Moderate Schaltungsart: 8-Gang Nabenschaltung Rücktritt Schutzbleche: SKS A60S 700C Schalthebel: Shimano Nexus SL-C6000-8 Revo Shifter Ständer: ja Steuersatz: Semi Integriert Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN3) Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium, winkelverstellbar Nabe (Vorderrad): Formula OV-31FQR zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg