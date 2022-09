FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS AUF ALLEN STRECKEN Mit der sportlich-harmonischen Unterstützung des Bosch Active Line Plus Antriebs holt das Solero E8 Plus aus jedem Kilometer das Maximum an Fahrspaß heraus. Abseits des zuverlässigen Rückenwinds aus der Steckdose punktet das City- und Touren-E-Bike mit der sportlichen Shimano 8-Gang-Schaltung, hydraulischen Scheibenbremsen, pannengeschützten Reifen und LED-Licht.

Solero E8 Da28 sw Rh50cm Trap Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 400 Rahmenakku Akku-Kapazität (Ah): 11 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube extern Bereifung: SUPERO Optima Safe, mit Reflexstreifen und _x000D_ Bremshebel hinten: TEKTRO HD-T280 Bremshebel: TEKTRO HD-T280 Bremse: TEKTRO HD-T280 Bremsscheibe hinten: 160 mm / 6-Bolt Bremsscheibe: 180 mm / 6-Bolt Kassette: SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: DDM-2 Frontleuchte: FUXON FS-50, LED, 50 Lux Gabel: SR SUNTOUR NEX-E25 DS Anzahl Gänge: 8 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: MonkeyLoad ready Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): FORMULA DC-22RQR Kette: KMC X8 Lenker: Aluminium, 25.4 mm Lenkergrife: PEGASUS MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: ja Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Solero Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Altus RD-M310 NOS: nein Pedale: wellgo C-157 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,00 Rückleuchte: FUXON R-232 EB LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 10 mm Offset Sattel: SELLE ROYAL Essenza Plus Schutzbleche: SKS PET A60 Schalthebel: SHIMANO Altus SL-M315-8R SP Connect: nein Steuersatz: semi-integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN3) Vorbau: Aluminium, verstellbar Nabe: FORMULA DC-20FQR Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg