Beschreibung

sportlich-kultivierter Bosch Active Line Plus Antrieb, Shimano 8-Gang Kettenschaltung, hydraulische Scheibenbremsen

Hochentwickelte Bosch Antriebstechnik trifft beim SOLERO E8 auf ein E-Bike-Konzept, das in der PEGASUS Oberklasse keine Wünsche offen lässt. Der formschöne Rahmen mit integriertem iRack Systemgepäckträger bildet die Basis für jede Menge Fahrspaß auf allen Wegen. Hierbei können Fahrer jederzeit auf die genauso harmonische wie sportliche Trittunterstützung des neuen Bosch Active Line Plus Antriebs vertrauen. Zusammen mit der Shimano 8-Gang Schaltung und den hydraulischen Scheibenbremsen ist das SOLERO bereit für spontane Fahrten in der Stadt und lange Touren im Grünen. Die pannengeschützten Supero Optima Safe Reifen schützen Fahrer dabei vor außerplanmäßigen und ärgerlichen Stops.