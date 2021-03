E-Premio EVO 10 Lite Uni 28/50625 Wh Wave 10K rot Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Marathon Plus Performance Smart Guard Bremshebel hinten: Shimano BL-MT201 Bremshebel: Shimano BL-MT201 Bremse hinten: Shimano BR-MT200 Bremse: Shimano BR-MT200 Bremsscheibe hinten: Shimano RT-EM300/180mm/Center lock Bremsscheibe: Shimano SM-RT30/180mm/Center lock Kassette: Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T Display: BOSCH Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RYDE Taurus 2000 Felge hinten: RYDE Taurus 2000 Frontleuchte: Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor Gabel: SR Suntour NEX-E25-1.5 DS HLO Anzahl Gänge: 10 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready Grundfarbe: rot Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Shimano Acera FH-M3050QR Kettenschutz: Horn Catena Kette: KMC E10S Lenker: Aluminium 31.8mm, 30° back sweep Griffe: Ergon GP-10L MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Ready: ja Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Premio Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus NOS: nein Pedale: Wellgo C-211 mit Sandpapier Produktart: Unisexfahrrad Reifengröße (ETRTO): 50-622 Schloss: Axa Victory Rückleuchte: Fuxon RZ-100 EB Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 10 mm Offset Sattel: Comodoro Schutzbleche: SKS PET A60S Schalthebel: Shimano Deore SL-M4100-R Rapidfire Plus Ständer: Pletscher Comp Flex 40 Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN4) Satori UP2 A-head Vorbau,: SUV-S 1.5, CCS winkelverstellbarer aluminium Ahead Vorbau für 1.5" Gabelschaft Nabe (Vorderrad): Shimano Acera HB-MT400-B Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 2021-03-22T19:13:01+0000

Fahrrad-Marke Pegasus