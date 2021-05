Bosch Performance Line CX 85Nm / 625Wh-Akku / Schwalbe Bereifung / leistungsstarke Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger Seit Jahren ist das PREMIO EVO 10 LITE ein echter Bestseller. Für das neue Modelljahr wurde der vielseitige Allrounder für City-Fahrten und sportliche Touren noch einmal verbessert. Mit 85 Newtonmetern Drehmoment sorgt der Bosch Performance Line CX Antrieb in Kombination mit dem vollintegrierten PowerTube Akku für eine dynamische und gleichzeitig harmonische Unterstützung, die maximalen Spielraum für anspruchsvolle Touren bereithält. Hier fügt sich auch die 10-Gang-Schaltung der neuen Shimano Deore Gruppe ein, die dank der 46er-Kassette noch mehr Übersetzungsbandbreite liefert. Zusammen mit dem innovativen Gepäckträgersystem mit Satteltaschenaufnahme, iRack II System, Federklappe und MonkeyLoad-Vorbereitung ist das PREMIO EVO 10 LITE ideal für Touren, Radreisen und tägliche Pendelstrecken. Dafür sorgen weitere Highlights wie die leistungsstarke Lichtanlage mit 100-Lux-Lampe im stylischen Alugehäuse und edlem Design-Rücklicht, der bequeme Comodoro-Sattel und die besonders breiten und pannengeschützten 50mm Schwalbe Marathon Plus Reifen, die für zusätzlichen Komfort sorgen. Mehr Sicherheit und ein besonders stabiles Lenkverhalten bieten der durchgehende 1,5-Zoll-Gabelschaft und die Steckachse am Vorderrad. Neben de vielen sichtbaren und unsichtbaren Details, die das Fahren mit dem PREMIO EVO 10 LITE so angenehm machen, gibt es auf dem hinteren Schutzblech zwischen Sattelrohr und Gepäckträger eine Fidlock-Montagepunkt, über den passendes Zubehör clever und einfach platziert werden kann.

Pre.EVO 10 Li.625Wh D28 SwGr Rh55 Tr 10K Akkuoption: 500Wh abzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Marathon Plus Performance Smart Guard Bremshebel hinten: Shimano BL-MT201 Bremshebel: Shimano BL-MT201 Bremse hinten: Shimano BR-MT200 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: Shimano RT-EM300/180mm/Center lock Bremsscheibe: Shimano SM-RT30/180mm/Center lock Kassette: Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T Display: BOSCH Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RYDE Taurus 2000 Felge hinten: RYDE Taurus 2000 Frontleuchte: Fuxon FF-100 EB, 100 Lux mit Tagfahrlicht und Sensor Gabel: SR Suntour NEX-E25-1.5 DS HLO Anzahl Gänge: 10 Gang Eigengewicht : ca. 26,3 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK II Systemgepäckträger, MonkeyLoad ready Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Shimano Acera FH-M3050QR Kettenschutz: Horn Catena Kette: KMC E10S Lenker: Aluminium 31.8mm, 15° back sweep Lenkergriffe: Ergon GP-10L MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Ready: ja Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Premio Motor: Bosch PerformanceLine CX (Gen4) 85Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus NOS: nein Pedale: Wellgo C-211 mit Sandpapier Produktart: Damenfahrrad Reifengröße (ETRTO): 50-622 Schloss: Axa Victory Rückleuchte: Fuxon RZ-100 EB Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 10 mm Offset Sattel: Comodoro Schaltungsart: 10-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: SKS PET A60S Schalthebel: Shimano Deore SL-M4100-R Rapidfire Plus Ständer: Pletscher Comp Flex 40 Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN4) Satori UP2 A-head Vorbau,: SUV-S 1.5, CCS winkelverstellbarer aluminium Ahead Vorbau für 1.5" Gabelschaft Nabe (Vorderrad): Shimano Acera HB-MT400-B zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg