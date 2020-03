Beschreibung

Wenn es um die tägliche Nutzung auf den Wegen in der Stadt wie für Touren geht, ist ein Trekkingbike wie das Opero SL nicht zu schlagen. Zur langstreckentauglichen, angenehm aufrechter Sitzhaltung gesellt sich eine Komfort spendende Federgabel mit 50 mm Weg, der Systemgepäckträger bietet seitlichen Taschen eine stabile Basis. Mit 8 Gängen bietet das Trekkingrad einen großen Übersetzungsumfang, der auf Steilstücke ebenso zugeschnitten ist wie auf hohes Tempo und dazu eine angenehm enge Abstufung bietet. Starke hydraulische Scheibenbremsen sorgen in jeder Situation für kurze Anhaltewege, ob in der Abfahrt oder mit Gepäck. Eine LED-Lichtanlage mit Standlicht-Automatik und ausfallsicherem Nabendynamo sorgt für gute Sicht und Sichtbarkeit, und die wertigen Schwalbe-Reifen bieten einen guten Kompromiss aus Leichtlauf und Vibrationsdämpfung. In drei Rahmenformen erhältlich, ist das Opero SL auf jeden Anspruch zugeschnitten.

Darum PEGASUS:

8-Gang Nabenschaltung

In drei Rahmenvarianten erhältlich

Hydraulische Shimano Scheibenbremsen