Alber Z20 40Nm / 750Wh-Akku / Schwalbe Bereifung / leistungstarke Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger Mit seinem Alber Z20-Heckmotor bietet das Lavida Evo Plus eine interessante Alternative zum weit verbreiteten Tretlagerantrieb. Gerade Freunde klassischer Trekkingbikes freuen sich über die Option, einen Dreifach-Kurbelsatz zu verwenden, der zusammen mit den zehn Ritzeln am Hinterrad ein 30-Gang-Getriebe mit feiner Abstufung und riesigem Umfang ermöglicht. Ein weiteres Merkmal dieser Antriebsart ist die Rekuperation: Bergab und beim Verzögern wird der Motor zum Dynamo, der in gewissem Umfang den Akku nachlädt und dabei wie eine Motorbremse wirkt. Standfeste Scheibenstopper finden sich natürlich auch am mit Federgabel und gefederter Stütze sehr komfortablen Bike. Kombiniert wird der Motor mit einem 750-Wattstunden-Akku, der elegant in den Rahmen integriert ist und für große Reichweiten gut ist. Eine sehr helle LED-Lichtanlage, ein stabiler Systemgepäckträger und leicht laufende, pannenfeste Schwalbe-Reifen runden das interessante Trekkingbike ab.

Lavida Evo Plus 750Wh D28 Sw Rh50 Tr 30K Akkuoption: kein Kapazitätswechsel verfügbar Akku-Hersteller: BMZ Akku: BMZ Supercore 750 horizontal Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube integriert Bereifung: Schwalbe Marathon Plus Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 180mm Bremsscheibe: 180mm / Centerlock Kassette: Shimano CS-HG81-10 11-34T Display: BLOKS Z20 Durchläufer: nein Felge: Ryde Andra 20 Hohlkammer Frontleuchte: Fuxon DHL-F170EB, 70 Lux, LED Gabel: SR Suntour NEX E25 DS HLO Federgabel Anzahl Gänge: 30 Gang Eigengewicht : ca. 25,4 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Alber Z20 Lenker: Kalloy HB-RB12L-ENM Lenkergriffe: Velo VLG-1879D2 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Alber Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Lavida Motor: Alber Z20 Heckmotor 40Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Heckmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-T6000 NOS: nein Produktart: Damenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Aluminium Tig welding Reifengröße (Zoll): 28 x 1,75 Rückleuchte: Fuxon R99 EB Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalloy XC-68C Sattelstütze: SP-383 Sattelstütze gefedert Sattel: VL-3561 Schaltungsart: 30-Gang Kettenschaltung Schlauch: Schwalbe SV19B light Straßenausstattung: nein Umwerfer: Shimano Deore Trekking FD-T6000 Satori UP2 A-head Vorbau,: SUV-i Nabe (Vorderrad): Shimano HB-M475QR zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg