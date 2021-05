Bosch Active Line Plus 50Nm / 400Wh-Akku / ordentliche Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger Mit dem E-Bike macht Radfahren einfach doppelt so viel Spaß. Sportlich Fahren und das mit maximalem Komfort - genau das bietet das ANCURA E8 DISC. Dafür sorgt die entspannte Sitzposition und der genauso zuverlässige wie leistungsstarke Bosch Active Line Plus Antrieb, der auf täglichen Fahrten und Touren für eine harmonische und sportliche Unterstützung bietet. Optimale Bremsleistung und ein wohldosierbares Bremsverhalten liefern dabei die hydraulischen Scheibenbremsen, die auch bei Nässe für die nötige Sicherheit sorgen. Zusammen mit der 8-Gang Shimano Kettenschaltung und einer rundum hochwertigen Straßenausstattung mit iRack II Gepäckträger und Satteltaschenaufnahme entsteht ein genauso sportliches wie sicheres E-BIke-Erlebnis.

Anc.E8 Disc 400Wh H28 Sw Rh608K Akkuoption: 300Wh abzgl. 100EUR/500Wh zzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerPack 400 Rahmenakku Akku-Kapazität (Ah): 11 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube extern Bereifung: VeeTire City Cruz Bremshebel hinten: Tektro HD-M275 Bremshebel: Tektro HD-M275 Bremse hinten: Tektro HD-M275 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 160mm/6bolt Bremsscheibe: 180mm/6bolt Kassette: Shimano Altus CS-HG31-8 11-34T Display: BOSCH Purion Durchläufer: nein Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: DDM-2 Felge hinten: DDM-2 Frontleuchte: Fuxon DHL-FS30, 30 Lux mit Schalter Gabel: SR Suntour NEX-E25 DS Anzahl Gänge: 8 Gang Eigengewicht : ca. 24,5 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK II Systemgepäckträger Grundfarbe: schwarz Hersteller: ZEG Nabe (Hinterrad): Formula DC-22RQR Kettenschutz: Horn Catena Kette: KMC X8 Lenker: Aluminium 25.4 mm, 15° back sweep Lenkergriffe: PEGASUS MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Ancura Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Altus RD-M310 NOS: nein Pedale: Wellgo C-157 Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Aluminium 6061 Reifengröße (ETRTO): 40-622 Schloss: AXA Victory Rückleuchte: Fuxon R-232 EB LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 10 mm Offset Sattel: PEGASUS Schaltungsart: 8-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: Kunststoff Schalthebel: Shimano Altus SL-M315-8 Ständer: ja Steuersatz: semi-integrated Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-220 (GEN3) Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium, winkelverstellbar Nabe (Vorderrad): Formula DC-20FQR zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg