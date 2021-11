VENETO 8 Er28 sc Rh46cm Trap 8N Bereifung: Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard Bremse hinten: Shimano Alivio T4000 Bremse: Shimano Alivio T4000 Kassette: Shimano Nexus 19T Default Farbe: nein Dynamo: Shimano Hubdynamo DH-C3000 32H 100-5QR Felge: Remerx Dragon 32H 622x19C Felge hinten: Remerx Dragon, 32H, 622x19C Frontleuchte: Fuxon F-170 LED 70 Lux Gabel: Suntour NCX-D air LO DS 63mm Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht **: 16,3 kg Gepäckträger: KTM tour (carry more) Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus 8 32H 135-5QR coasterbrake Kettenschutz: Horn Catena 06 38T Kette: KMC Z1eHX Lenker: KTM Line rizer20 640mm Lenkergriffe: Ergon GP1 short without Barend MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: VENETO Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 8 32H 135-5QR coasterbrake Speichennippel: DT Brass NOS: nein Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Trekking Onroad Alloy6061 triplebutted IGH / T-1457 Reifengröße (ETRTO): 40-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,5 Rückleuchte: Fuxon R-99 LED Standlight Rücktrittbremse: ja Sattelstütze: KTM Line suspension 27.2/300 Sattel: Selle Royal Rio+ Schutzbleche: SKS A46R 46mm black matt Schalthebel: Shimano Nexus 8 Revoshifter Speichen: Richman 2.0 silver Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: Ritchey Zero Logic OE 1.1/8" Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Suntour CW17 38T Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line UP3 adjust. 0-90° Nabe (Vorderrad): Shimano Hubdynamo DH-C3000 32H 100-5QR Zulässiges Gesamtgewicht: 134 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 2021-11-10T11:42:17+0000

Fahrrad-Marke KTM