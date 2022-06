Das leichte Touren- und Alltagsfahrrad, das Lust aufs Radfahren macht Sportlich mit farblich schön aufeinander abgestimmten Komponenten steht dieses Trekkingbike von KTM für ein zeitloses Design. Brems- und Schaltkabel sowie die Verkabelung der Lichtanlage wurden im Inneren der dreifach konifizierten Aluminiumrohre verlegt. Das trägt zu einer aufgeräumten Optik und zum Schutz der Kabel bei. Die Geometrie des KTM Trentino Light richtet sich an Fahrer und Fahrerinnen, die auf Pendlerfahrten oder Ausflügen am Wochenende flott und entspannt vorankommen möchten. Dank der gefederten Sattelstütze und der sensibel ansprechenden Trekking-Luftfedergabel wird die Fahrfreude auch auf längeren Fahrten und schlechter ausgebauten Fahrbahnen nicht getrübt. Hohen Schalt- und Bremskomfort bieten die Shimano Deore-XT-Komponenten. Mit dem breiten Spektrum an Gängen sind Sie für abwechslungsreiche Touren bestens aufgestellt. Geschmeidige Gangwechsel nach wenigen Kilometern, sondern ein schnelles und zuverlässiges Schalten bei allen Bedingungen. Dies gilt auch für die hydraulischen Scheibenbremsen, die Sie bei trockenen Bodenverhältnissen, Nässe und auf Bergabfahrten rasch und sicher zum Stehen bringen. Die rollfreudigen Schwalbe Marathon Racer Reifen zeichnen sich durch eine gute Beschleunigung und ausgezeichnete Haftung auf Asphalt aus. Aus diesem gelungenen Mix wertiger Einzelkomponenten ist das KTM Trentino Light ein Rad, dass Ihnen beim Pendeln und alltäglichen Unternehmungen viel Freude Spaß bereiten wird.

Trent. Light H28 Sw Rh60 30K Bremsscheibe hinten: SHIMANO RT64 CL 160 Bremsscheibe: SHIMANO RT64 CL 180 Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse Kassette: Shimano Deore HG500-10 / 11-34 Einsatzbereich: Trekking & Tour Frontleuchte: FUXON F-170 LED 70 Lux Gepäckträger: KTM light (carry more) Grundfarbe: schwarz HR-Bereifung: Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard 40-622 Kettenschutz: HORN Catena A08 48T Kette: SHIMANO HG95-10 Lenker: KTM Line low rizer Lenkergriffe: ERGON GP3 SD w/Barend Laufradsatz: KTM Line - Shimano CL 32H QR / Ryde Rival23 32H 622x23C / DT Competition 2.0 black Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT T8000-10 SGS shadow Pedale: Trekk.-Pedal VP-616 (anti-slip) Produktart: Herrenfahrrad Rahmen: Trekking Onroad Alloy6061 triplebutted; tapered headtube / T-8610 Reifengröße (ETRTO): 40-622 Rückleuchte: FUXON R-99 LED Standlight Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Line Elegance suspension 27.2/300 Sattel: SELLE ROYAL Essenza Schutzbleche: SKS A46R 46mm black matt Schalthebel: Shimano Deore XT T8000-10 w/Display Ständer: HEBIE 28" adjust Steuersatz: KTM Team Trekking angle limit 1.1/8>1.5" +15 Kurbelgarnitur: SHIMANO Deore XT T8000 48-36-26 Umwerfer: SHIMANO Deore XT T8000-L topswing Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line 17° VR-Bereifung: Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard 40-622