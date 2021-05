Bosch Performance Line CX 85Nm / 625Wh-Akku / leistungsstarke Lichtanlage / Racktime Gepäckträger / Schwalbe Bereifung Das KTM Power Sport 12 ist das perfekte Rad für Fahrer und Fahrerinnen die einen Berg bequem und ohne große Anstrengung hinauffahren wollen. Das Rad ist mit einem integrierten 625 Wh Akku und dem neuen Bosch Performance Line CX Motor ausgestattet.

Pow.Sp.12 Plus 625Wh H28 Sw Rh46 12K Akkuoption: 500Wh abzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard Bremse hinten: Shimano MT200 / MT200 2-Piston Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: Shimano RT30 CL 160 Bremsscheibe: Shimano RT30 CL 180 Kassette: Shimano Deore M6100-12 / 10-51 Display: Bosch INTUVIA LCD Display Felge: Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C Felge hinten: Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C Frontleuchte: Fuxon FF 100 EB LED 100 Lux Gabel: Suntour NCX-D air LO 63mm Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 24,8 kg Eigengewicht : ca. 24,8 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: KTM light (carry more) Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano MT500 CL 32H 135-5QR Kettenschutz: KTM type 1 for Bosch Gen.4 Kette: Shimano Deore M6100-12 Lenker: KTM Line low rizer 640mm Lenkergriffe: Ergon GP30 SD with Barend MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: POWER SPORT Motor: Bosch PerformanceLine CX (Gen4) 85Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ Speichennippel: DT Brass NOS: nein Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0450 Reifengröße (ETRTO): 47-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,75 Schloss: ABUS Powertube PLUS Rückleuchte: Fuxon R-99 LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Line 30.9/350 Sattel: Selle Royal Essenza Schaltungsart: 12-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: SKS A55K 55mm black matt Schalthebel: Shimano Deore M6100-12 display Speichen: DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: KTM Team eTrekking 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM COMP ISIS 170mm Q16 Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line 17° Nabe (Vorderrad): Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR zulässiges Gesamtgewicht: 143 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 143 kg