MAC.Tour P510 500Wh H28 Rt Rh60 9K Akkuoption: 625Wh zzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard/SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard Bremse hinten: SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: SHIMANO EM300 CL 160 magnet Bremsscheibe: SHIMANO RT30 CL 180 Kassette: SHIMANO HG201-9 / 11-36 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch INTUVIA LCD Display with Remote Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Frontleuchte: B&M Lumotec DOPP LED 35Lux Gabel: Suntour NX1 coil LO 63mm Anzahl Gänge: 9 Gang Eigengewicht : ca. 26,1 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: KTM Racktime tour (snap-it 1.0) Grundfarbe: rot Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR Kettenschutz: KTM type 6 for Bosch Gen.4 Kette: SHIMANO E6070-9 e-bike Lenker: KTM Line rizer20 640mm Lenkergriffe: ERGON GP1 SD MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Motor: Bosch PerformanceLine 65Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow NOS: nein Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1150 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Schloss: ABUS integrated battery lock (X-Plus key) Rückleuchte: B&M Toplight 2C LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KTM Line JD-SC99 - 34,9mm Sattelstütze: KTM Line Elegance suspension 30.9/300 Sattel: SELLE ROYAL Essenza+ Schaltungsart: 9-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: SKS A55K 55mm black matt Schlauch: SCHWALBE AV19 - 40/62-584/635 - A40mm/SCHWALBE AV19 - 40/62-584/635 - A40mm Schalthebel: SHIMANO Alivio M3100-9 display SP Connect: nein Speichen: DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM Line BNI 170mm Q16 Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line adjust. 0-60° internal Nabe: SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR zulässiges Gesamtgewicht: 143 kg Such-Merkmale: Diamant, Kettenschaltung

