MACINA TOUR P510 MORE RIDING PLEASURE. Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal infolge die Bestnote beim ,,Stiftung Warentest" erreicht werden. Die Nachfolger dieser Erfolgsbikes warten in überarbeiteten Varianten auf ihren Einsatz für die neue Saison. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf höchstem Niveau. Die MACINA TOUR und FUN Modelle bieten mit einer aufrechteren Sitzposition und gefederter oder versenkbarer Sattelstütze, nochmals ein Stück mehr Wohlfühlfaktor. Erhältlich sind diese Räder mit unterschiedlichen BOSCH Systemen und Ausstattungsvarianten.

TOUR P510 He28 br Rh60cm Diam 9K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard/SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard Bremse hinten: SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston Bremse: SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston Bremsscheibe hinten: SHIMANO EM300 CL 160 magnet Bremsscheibe: SHIMANO RT30 CL 180 Kassette: SHIMANO HG201-9 / 11-36 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch INTUVIA LCD Display with Remote Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Farbrichtung: braun Frontleuchte: B&M Lumotec DOPP LED 35Lux Gabel: Suntour NX1 coil LO 63mm Anzahl Gänge: 9 gears GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: KTM Racktime tour (snap-it 1.0) Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR Kettenschutz: KTM type 6 for Bosch Gen.4 Kette: SHIMANO E6070-9 e-bike Lenker: KTM Line rizer20 640mm Lenkergrife: ERGON GP1 SD MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow NOS: nein Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1150 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Schloss (separat erhältli: ABUS integrated battery lock (X-Plus key) Rückleuchte: B&M Toplight 2C LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KTM Line JD-SC99 - 34,9mm Sattelstütze: KTM Line Elegance suspension 30.9/300 Sattel: SELLE ROYAL Essenza+ Schutzbleche: SKS A55K 55mm black matt Schlauch: SCHWALBE AV19 - 40/62-584/635 - A40mm/SCHWALBE AV19 - 40/62-584/635 - A40mm Schalthebel: SHIMANO Alivio M3100-9 display SP Connect: nein Speichen: DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM Line BNI 170mm Q16 Vorbau: KTM Line adjust. 0-60° internal Nabe: SHIMANO Deore M6000 CL 32H 100-5QR