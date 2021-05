Bosch Performance Line 65Nm / 500Wh-Akku / ordentliche Lichtanlage / Racktime Gepäckträger Das MACINA TOUR P510 beweist, dass es bei einem E-Bike nicht unbedingt auf brachiale Kraftentfaltung ankommt, sondern vor allem auf ein stimmiges Gesamtpaket. Denn bereits zum zweiten Mal in Folge ging das MACINA TOUR P510 beim renommierten Magazin Stiftung Warentest als Sieger hervor. Und das mit deutlichem Vorsprung zu den Mitbewerbern. Mit ausschlaggebend für das Urteil sind die besonders harmonischen Fahreigenschaften. Zum Beispiel sein BOSCH Motor, der sanft in den Vortrieb eingreift. Was aber vielen E-Bikern entgegen kommt, die ohnehin nicht ständig im Gebirge unterwegs sind. Das MACINA TOUR P510 besitzt alles was ein Allrounder braucht: Hoch belastbarer Gepäckträger, Schutzbleche, Seitenständer und eine taghelle LED Lichtanlage. Aber auch hochwertige Schaltung und Scheibenbremsen dürfen nicht fehlen. Auch wird darüber hinaus viel Wert auf Komfort gelegt.

Mac.Tour P510 500Wh H28 Bl Rh51 10K Akkuoption: 625Wh zzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 500 Horizontal Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard Bremse hinten: Shimano MT200 / MT200 2-Piston Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: Shimano RT30 CL 160 Bremsscheibe: Shimano RT30 CL 180 Kassette: Shimano Deore M4100-10 / 11-42 Display: Bosch INTUVIA LCD Display Felge: Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C Felge hinten: Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C Frontleuchte: B&M Lumotec UPP LED 30 Lux Gabel: Suntour NCX-D coil LO 63mm Anzahl Gänge: 10 Gang Gewicht: 26,3 kg Eigengewicht : ca. 26,3 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: KTM Racktime tour (snap-it 1+2) Grundfarbe: blau Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR Kettenschutz: KTM type 5 for Bosch Gen.4 Kette: KMC e10 EPT e-bike Lenker: KTM Line rizer20 640mm Lenkergriffe: Ergon GP1 SD with Barend MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MACINA Motor: Bosch PerformanceLine 65Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M4120-10 SGS shadow Speichennippel: DT Brass NOS: nein Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1150 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Schloss: ABUS Powertube PLUS Rückleuchte: B&M Toplight 2C LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 Sattel: Selle Royal Essenza Schaltungsart: 10-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: SKS A55K 55mm black matt Schalthebel: Shimano Deore M4100-10 display Speichen: DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM LINE BNI 170mm Q16 Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line adjust. 0-60° internal Nabe (Vorderrad): Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR zulässiges Gesamtgewicht: 145 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 144 kg