KTM Macina Style 710 QUALITY. COMFORT. STYLE. MACINA STYLE: Eine der erfolgreichsten Modellreihen der vergangenen Jahre schreibt erneut Geschichte. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf höchstem Niveau. Die STYLE Modelle 710, 720, 730 und XL bleiben zwar ihrem Grundsatz treu, wurden aber für das Modelljahr 2022 komplett neu erschaffen. Das Herzstück dieser Räder ist der komplett neu entwickelte Rahmen, in Kombination mit dem neuen BOSCH SMART SYSTEM. Mit diesem in sich geschlossenen BOSCH System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Zum System gehören des Weiteren das KIOX 300 Display, der BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor, ein 4A Ladegerät, sowie der stärkste BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für noch mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Ein weiteres Highlight bietet SHIMANO mit der LINK GLIDE Schaltungstechnik. Diese eigens für den eBike Gebrauch entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei hoher Last für exakte und ruhige Schaltvorgänge und erzielen dadurch eine bis zu drei Mal längeren Lebensdauer. Das STYLE-Konzept beinhaltet wie gewohnt einen höhenverstellbaren Vorbau, sowie eine gefederte Sattelstütze. Für mehr zulässiges Gesamtgewicht befindet sich das Modell XL in dieser Produktpalette.

STYLE 710 Da28 br Rh56cm Trap 11K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 750 Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard/SCHWALBE Energizer Plus Perf. GreenGuard Bremse hinten: SHIMANO Deore XT T8100 / M8120 4-Piston Bremse: SHIMANO Deore XT T8100 / M8120 4-Piston Bremsscheibe hinten: SHIMANO EM600 CL 160 magnet Bremsscheibe: SHIMANO RT64 CL 180 Kassette: SHIMANO LG600-11 / 11-50 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Farbrichtung: braun Frontleuchte: B&M Lumotec IQ-XM LED 120-170Lux Gabel: Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC Anzahl Gänge: 11 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: KTM Racktime tour (snap-it 1.0) Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Kettenschutz: KTM type 7 for Bosch Gen.4 Kette: SHIMANO LG500 Lenker: KTM Line rizer20 640mm Lenkergrife: ERGON GP30 SD with Barend Laufradsatz: DT SWISS HU 1900 CL 100/15TA / 622x25C MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ NOS: nein Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Schloss: ABUS integrated battery lock (X-Plus key) SMART SYSTEM Rückleuchte: B&M Toplight BREX LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KTM Line JD-SC99 - 34,9mm Sattelstütze: KTM Comp parallelogramm 30.9/350 Sattel: SELLE ROYAL Lookin+ Schutzbleche: SKS A55K 55mm black matt Schlauch: SCHWALBE AV17 - 28/47-622/635 - A40mm/SCHWALBE AV17 - 28/47-622/635 - A40mm Schalthebel: SHIMANO Deore XT M8130-11 LG SP Connect: nein Ständer: HEBIE 28" adjust Steuersatz: ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM Team ISIS 170mm Q16 Vorbau: KTM Line adjust. 0-60° internal