Bosch Performance Line CX mit 85NM, Akku mit 625Wh, ABS Stets aufs Neue beweisen die KTM Konstrukteure ihre Expertise im Trekkingsegment. Mit den Modellen SPORT finden sich ein wahrer Preisträger im 2021er Sortiment. Das MACINA SPORT ABS ist der sportive Vertreter der Trekking-Onroad Modelle und ist mit ABS ausgestattet.

MAC.SPORT ABS H28 Sw Rh56 11K Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard Bremse hinten: Bosch / Magura ABS set w/Rotor 180 / 180 Bremse: Bosch / Magura ABS set w/Rotor 180 / 180 Kassette: Shimano SLX M7000-11 / 11-46 Display: Bosch KIOX TFT Display Felge: DT Swiss H1950 32H 622x25TC Felge hinten: DT Swiss H1950 32H 622x25TC Frontleuchte: B&M Lumotec IQ-X LED 150 Lux Gabel: Suntour Mobie25 air LOR 63mm 15QLC Anzahl Gänge: 11 Gang Gewicht: 24,8 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: KTM Racktime light (snap-it) Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): DT Swiss 370 6bolt 32H 135-5QR Kettenschutz: KTM type 1 for Bosch Gen.4 Kette: Shimano E8000-11 e-bike Lenker: KTM Team low rizer 640mm Lenkergriffe: Ergon GP3 SD w/Barend MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MACINA Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8000-11 GS shadow+ Speichennippel: DT Brass NOS: nein Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Macina Trekking Onroad Alloy6061; ABS PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0470 Reifengröße (ETRTO): 42-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,6 Schloss: ABUS Powertube PLUS Rückleuchte: B&M Toplight View LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Team 30.9/350 Sattel: Selle Royal Essenza Schutzbleche: SKS A46R 46mm black matt Schalthebel: Shimano Deore XT M8000-11 w/Display Speichen: DT Alpine III 2.34 black Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM TEAM ISIS 170mm Q16 Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line Kiox adjust. 0-25° Nabe (Vorderrad): DT Swiss 350 6bolt 32H 100-15TA Zulässiges Gesamtgewicht: 143 kg