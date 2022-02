DAS TOPMODELL KTM Macina Sport 610 - unser Topmodell der Macina Sport Serie Der Name ist beim KTM Macina Sport 610 Programm: Die Macina Sport Serie ist im Prinzip die sportliche Variante der Style Modelle. Das zeigt sich zum einen an der Sitzposition, die beim Macina Sport etwas gestreckter ausfällt. Zum anderen an der Wahl einiger Komponenten, die für das Plus an Sportlichkeit verantwortlich sind. Zum Beispiel das Cockpit: Der Vorbau hat einen fixen, eher flachen Winkel und nimmt gleichzeitig das Bosch Kiox Display auf. Außerdem ist der LowRiser Lenker nur leicht gekröpft. Das KTM Macina Sport 610 ist ideal für die tägliche Fahrt zur Arbeit. Genau so gut kannst du aber die Stadt hinter dir lassen und zu einer großen Tour starten. Hochwertige Ausstattung mit Bosch Performance CX Motor Die aktuelle, vierte Generation des Bosch Performance CX Motors erforderte eine Überarbeitung des Aluminium Rahmens, der nun schlanker daher kommt. Im Unterrohr verbirgt sich ein ausdauernder 625-Wattstunden-Akku. Im Vergleich zu einem herkömmlichen 500er Akku sind das satte 25 Prozent mehr an Kapazität! Und damit auch deutlich mehr Reichweite. Als Topmodell ist das KTM Macina Sport 610 mit feinsten Komponenten aufgebaut: Die Shimano XT 12-fach Schaltung sorgt für maximale Bandbreite an der Übersetzung. Die Shimano Scheibenbremsen packen mit 4 Kolben ordentlich zu. Und für den Alltag ist dieses starke Trekking-E-Bike mit StVZO-konformer Lichtanlage, stabilen Schutzblechen und einem belastbaren Gepäckträger ausgestattet.

Macina Sport 610 He28 sw 60cm12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Marathon Mondial Bremse hinten: Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston Bremse: Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston Bremsscheibe hinten: Shimano RT64 CL 160 Bremsscheibe: Shimano RT64 CL 180 Kassette: Shimano Deore M6100-12 / 10-51 Default Farbe: nein Display: Bosch Kiox Display Farbrichtung: schwarz Felge: DT Swiss H1950 32H 622x25TC Felge hinten: DT Swiss H1950, 32H, 622x25TC Frontleuchte: B&M Lumotec IQ-X LED 150 Lux Gabel: SR Suntour Federgabel Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 24 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: KTM Racktime light (snap-it 1+2) Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): DT Swiss 370 CL 32H 135-5QR Kettenschutz: KTM type 1 for Bosch Gen.4 Kette: Shimano Deore M6100-12 Lenker: KTM Team low rizer 640mm Lenkergrife: Ergon GP30 SD with Barend MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MACINA Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Bosch Performance CX 250W 85Nm Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus Speichennippel: DT Brass NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Herrenfahrrad Rahmen: Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0450 Reifengröße (ETRTO): 42-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,6 Schloss (separat erhältli: ABUS Powertube PLUS Rückleuchte: B&M Toplight View LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Team 30.9/350 Sattel: Selle Royal Essenza Schutzbleche: SKS A55K 55mm black matt Schalthebel: Shimano Deore M6100-12 display Speichen: DT Alpine III 2.34 black Ständer: Hebie 28" adjust Steuersatz: KTM Team eTrekking 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM TEAM ISIS 170mm Q16 Vorbau: KTM Team Kiox Nabe: DT Swiss 350 CL 32H 100-15TA Zulässiges Gesamtgewicht: 142 kg