Beschreibung

Bis ins Detail

Der Macina Sport-Rahmen ist speziell für den E-Bike Einsatz konzipiert und perfekt in das Bosch System integriert und optimiert. Aluminiumverarbeitung auf allerhöchstem Niveau! Trotz des hohen Integrations-Standards verbleiben sämtliche Bosch Komponenten im Originalzustand. Zuverlässige Funktion auf höchstem Standard sind dadurch gewährleistet. Besonderen Wert wird auf die hohe Alltagstauglichkeit sowie saubere Optik gelegt. Integrierte Ständeraufnahme, innenliegende Schaltzüge und Leitungen gehören bei KTM zum guten Ton. Mit dem neuen Macina Sport & Style Rahmen unterstreicht KTM seine Kernkompetenz für sportive, funktionelle und zuverlässige E-Bikes. Durch die Anordnung des Motors in der Fahrradmitte und der speziell dafür zugeschnittenen Geometrie des Bikes liegt der Schwerpunkt des Pedelec's sehr niedrig, was für ein sicheres, angenehmes Fahrgefühl sorgt.