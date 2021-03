Macina Mi He28 Rh46cm Herr 11K Akku-Hersteller: Bosch Akku-Ladezeit 100%: 4,5 Stunden Akku-Kapazität (Ah): 26,8 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Unterrohr Bereifung: Schwalbe Energizer Plus Bremshebel: Shimano Deore XT T8000 3F Kassette: Shimano M7000-11 - 11-46 Zahnkranzkassette Einsatz: Trekking Felge: DT Swiss 25mm, 32H Frontleuchte: B+M Lumotec IQ-X, LED-150 Lux, Sens+TF, DC5-60V, 7W Gabel: Suntour SF18K-NCX-E air LO, 15x100 Gewicht **: 27,60 kg Gepäckträger: KTM-Universal Gepäckträger, mit Racktime Snap-IT System Nabe (Hinterrad): DT Swiss Classic Centerlock Kette: Shimano CN-E8000-11 Lenker: KTM Line HB-KT2, Trekking 31,8 - 640mm Motor-Leistung: 250 Watt Motor-Hersteller: Bosch Motortyp: Mittel.-Tretlagermotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT RD-M8000-GS Shadow Plus Schaltwerk Pedale: VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi Produktart: Herrenfahrrad Reifengröße: 40-622 Rückleuchte: B+M Toplight View, LED 6-15V (o. Standl.) Sattelstütze: Suntour SP12-NCX, gefederte paralellogramm Stütze. 30.9/350 Sattel: Selle Royal Moderate, 52a New- Look-In, Gel Schutzbleche: SKS-A46R, lang, ohne Rückstrahler Schalthebel: Shimano Deore XT M8000 Rapidfire 11 - mit Ganganzeige Sonstiges: Hebie Alu/GFK-Hinterbauständer, Länge verstellbar Speichen: DT Swiss Alpine III Kurbelgarnitur: FSA - Motorritzel 18 Zähne /Übersetzung 18x2.5 = 45, KTM-Kappa Tretkurbeln Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Line Satori UP 31.8, verlängerter A-Head, Neigung verstellbar 0-60° Nabe (Vorderrad): DT Swiss Classic Centerlock - TA15/100

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2019

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 2021-03-23T20:01:01+0000

Fahrrad-Marke KTM