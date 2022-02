SPORT TRIFFT KOMFORT SPORTINESS MEETS COMFORT. Als Mountainbike mit tiefem Einstieg vereint das MACINA AERA P272 Sportlichkeit mit Komfort und Sicherheit - und das ohne Kompromisse. Das gutmütige und leicht zu handhabende Fahrrad bringt dich hinaus aus der Stadt, hinauf auf die Alm. Hochwertige Komponenten sowie robuste und zuverlässige Technik, bieten immer ein Plus an Sicherheit, um Deine Umgebung entspannt erkunden zu können. Die 27,5" Mountainbike-Bereifung sorgt für einen satten Grip auch abseits der Straße und schützt zudem vor Gefahren wie Straßenbahnschienen und anderen Bodenunebenheiten.

Macina Aera P272 LFC Da27,5 sw56cm 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: BOSCH PowerPack 500 Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Schwalbe Smart Sam Perf. Bremse hinten: Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston Bremse: Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston Bremsscheibe hinten: Shimano RT30 CL 180 Bremsscheibe: Shimano RT30 CL 180 Kassette: Shimano Deore M4100-10 / 11-46 Default Farbe: nein Display: BOSCH Intuvia Farbrichtung: schwarz Felge: Ryde Rival30 32H 584x30C Felge hinten: Ryde Rival 30, 32H, 584x30C Frontleuchte: B&M Lumotec MYC LED 50 Lux Gabel: Suntour XCR 34 coil 27.5" LOR 80mm 15x110 taper Anzahl Gänge: 10 Gang Gewicht: 24,1 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1+2) Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR Kette: KMC e10 EPT e-bike Lenker: KTM Comp rizer15 680mm Lenkergrife: Ergon GP1 SD without Barend MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MACINA Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Bosch Performance Gen. 3 65Nm Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus Speichennippel: DT Brass NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: Trekking-Pedal VP-616 anti-slip Produktart: Tiefeinstieg Rahmen: Macina Offroad 27.5" US Alloy6061; Si-PP500Wh Bosch Gen.3 / T-0280 Reifengröße (ETRTO): 57-584 Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,25 Schloss (separat erhältli: ABUS Standard Rückleuchte: B&M Xeltex LED Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Comp 30.9/350 Sattel: Selle Royal Essenza Schutzbleche: Racktime Alu 72mm B&M Xeltec Schalthebel: Shimano Deore M4100-10 display Speichen: DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM LINE BNI 170mm Q16 Vorbau: KTM Line UP3 adjust. 0-90° Nabe: Shimano MT400B CL 32H 110-15TA Zulässiges Gesamtgewicht: 142 kg