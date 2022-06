THE FUTURE IS HERE. Alle Anforderungen in ein Fahrrad zu stecken, scheint unmöglich. Wir haben es geschafft. Das AERA ist eine Meisterleistung der Ingenieursarbeit und vereint Dynamik, Allroundfähigkeiten, Komfort, sowie modernes Design. Durch innovatives Denken wird das Konzept ,,Unisex-Rahmen" komplett neu erfunden. POWER TUBE SPORT (PTS) ist die sportlich-dynamische Alternative zum Tiefeinstieg, bietet aber trotzdem, und das ist der ausschlaggebende Punkt, einen tiefen Einstieg. Das Herzstück des Rahmens ist die CIRCULAR-POWER-FLOW (CPF)-Konstruktion mit hochgezogenen Kettenstreben, die direkt ins Hauptrohr einlaufen. Der mechanische Kraftfluss wird durch das gesenkgeschmiedete Motorcover geschlossen und schenkt dem Rahmen eine außerordentliche Stabilität. Kombiniert mit dem konischen Steuerrohr, verleiht das Doppelkammern-System des Hauptrohres dem Fahrrad eine hohe Lenkkopfsteifigkeit und garantiert Fahrsicherheit. Dieses 27,5 Zoll E-MTB ist der Allrounder schlechthin, wird dank BOSCH PERFORMANCE CX Motor (85NM) und BOSCH POWERTUBE 625WH Akku nicht müde und erscheint LFC READY, oder direkt mit LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC) Vollausstattung aus der Box. Das 2022er Upgrade kommt von SHIMANO und nennt sich LINK GLIDE. Diese eigens für den eBike Gebrauch entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei hoher Last für exakte und ruhige Schaltvorgänge und erzielen dadurch eine bis zu drei Mal längeren Lebensdauer.

AERA 671 LFC Da27,5 gr Rh46cm Wave 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Johnny Watts Perf. Folding DD/SCHWALBE Johnny Watts Perf. Folding DD Bremse hinten: TEKTRO HD-M535 4-Piston Bremse: TEKTRO HD-M535 4-Piston Bremsscheibe hinten: TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 Bremsscheibe: TEKTRO TR-45 2.3mm CL 180 Kassette: SHIMANO LG600-10 / 11-43 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch INTUVIA LCD Display with Remote Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: grau Frontleuchte: LITEMOVE SE-150 LED 150Lux Gabel: Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper Anzahl Gänge: 10 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1.0) Grundfarbe: grau Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Deore M6000 CL 32H 135-5QR Kette: SHIMANO LG500 Lenker: KTM Comp rizer15 680mm Lenkergrife: ERGON GP1 SD MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ NOS: nein Pedale: MTB-Pedal flat VPE-527 alloy Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Macina Aera PTS Offroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-1270 Reifengröße (ETRTO): 65-584 Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,6 Schloss: ABUS integrated battery lock (X-Plus key) Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KTM Line CL-KE06E-CV - 34,9mm Sattelstütze: KTM Team 30.9/300 Sattel: SELLE ROYAL Lookin+ Schutzbleche: Racktime Alu 72mm B&M Xeltec Schlauch: SCHWALBE SV21F - 54/75-584 Plus - S40mm/SCHWALBE SV21F - 54/75-584 Plus - S40mm Schalthebel: SHIMANO Deore M5130-10 LG display SP Connect: nein Speichen: DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black Ständer: KTM 28" adjust Steuersatz: Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: KTM Comp ISIS 170mm Q16 Vorbau: KTM Line UP3 adjust. 0-90° Nabe: SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA