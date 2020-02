Beschreibung

Bosch Performance Line CX, Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung, Gefühle

Eine schöne Aussicht auf Weinberge und Flüsse an einem sonnigen Sommertag, dieses Gefühl bekommt man, wenn man mit dem KTM Cento 10 Plus unterwegs ist. Am besten noch mit allen Utensilien für ein gepflegtes Picknick am Flussrand. Motor und Akku sind formschön im Unterrohr integriert und die Züge verlaufen gut geschützt im Rahmen. Mit dem integriertem Racktime Gepäckträger lassen sich perfekt Körbe und Taschensysteme von Ortlieb,Vaude und Norco etc. montieren. Der Bosch Performance Line CX ist die Kraft, die das KTMrad antreibt und mit der Sie mit Bravour in allen Situationen zurecht kommen.