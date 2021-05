Bosch Performance Line CX 85Nm / 625Wh-Akku / leistungsstarke Lichtanlage / Racktime Gepäckträger / Schwalbe Bereifung Mit dem Entice 7.B Move gelingt der Einstieg in die Spitzenklasse der Kalkhoff Offroad-Trekking-Pedelec Baureihe. Die komfortable Trekkinggeometrie des Intergale 1.5 Rahmens bietet eine hohe Steifigkeit und zusammen mit den 27,5 Zoll Laufrädern und der grobstolligeren Schwalbe Hurricane Bereifung, sowie der blockierbaren SR Suntour Mobie25 Federgabel hohen Komfort und Kontrolle auf ruppigsten Strecken. Im Entice 7.B Move vereint Kalkhoff die Geländetauglichkeit eines Mountainbikes mit dem Komfort eines Trekkingbikes zu einem SUV-Pedelec. Das elektrische Bosch Antriebspaket des Entice 7.B setzt sich aus dem neuen Performance Line CX Motor, dem übersichtlichen Purion Display und dem ausdauernden 625 Wh PowerTube Akku zusammen.

ENTICE 7.B Move H27 Gr Rh58 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Hurricane Performance Bremshebel hinten: Shimano MT200 Bremshebel: Shimano MT200 Bremse hinten: Shimano MT200 Bremse: Shimano MT200 Bremsscheibe hinten: 180 Bremsscheibe: 180mm Kassette: Shimano Deore Display: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: Rodi TRYP35, doppelt geöst Felge hinten: Rodi TRYP35, doppelt geöst Frontleuchte: Trelock Airflow Gabel: Suntour Mobie25 Coil, blockierbar, 15 mm Steckachse Anzahl Gänge: 10 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Racktime Tour Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano Alivio MT400, 12x142 mm Steckachse Innenlager: Integrated in Drive Unit Kette: Shimano CN-HG54 Lenker: Concept EX Riser Lenkergriffe: Ergon GE10 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: ENTICE Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore NOS: nein Pedale: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Integrale 1.5, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 57-584 Rückleuchte: Spanninga Pimento Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalkhoff, Inbus Sattelstütze: Concept EX, Aluminium Sattel: Ergon SM10 Schutzbleche: Aluminium, lackiert Schalthebel: Shimano Deore Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg