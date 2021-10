Bosch Performance Line CX 85Nm / 500Wh-Akku / ordentliche Lichtanlage / Racktime Gepäckträger Starkes Setup und noch stärkeres Design. Das Entice 5.B Season ist ein echter Hingucker. Dafür verantwortlich ist nicht nur seine Ausstattung mit dem kraftvollen Bosch Performance CX Motor, sondern auch sein individueller mattschwarzer Look mit den feuerroten Akzenten.

ENTICE 5.B Seas.H29 Sw Rh58 9K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Smart Sam Bremshebel hinten: Shimano MT200 Bremshebel: Shimano MT200 Bremse hinten: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse Bremse: Shimano BR-MT200 / Hydr. Disc Bremsscheibe hinten: 180 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: Shimano Alivio Default Farbe: nein Display: Bosch Purion LCD Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: Concept EX, Hohlkammer, geöst Felge hinten: Concept EX, Hohlkammer, geöst Frontleuchte: Herrmans H-Black MR4, LED Gabel: SR Suntour XCM HLO, blockierbar Anzahl Gänge: 9 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger Grundfarbe: schwarz Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano TX505, mit Schnellspanner Innenlager: Integraded in Drive Unit Kette: Shimano HG53 Lenker: Concept EX Riser Lenkergriffe: Ergon GE10 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: ENTICE Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Alivio M3100 NOS: nein Pedale: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Integrale 0.6 CX, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 57-622 Rückleuchte: Herrmans H-Trace, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalkhoff, Inbus Sattelstütze: Aluminium, 31,6 mm Sattel: Selle Royal Vivo Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: Shimano Alivio Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse Zahnriemen: Kette Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg