Bosch Performance Line CX 85Nm / 625Wh-Akku / zul. Gesamtgewicht 170kg / leistungsstarke Lichtanlage / Racktime Gepäckträger Sie sind auf der Suche nach einem alltagstauglichen, modernen und dennoch elegantem E-Bike mit hoher Reichweite? Das Kalkhoff Entice 5.B Advance + ist dann genau das richtige. Es besticht durch seine vornehme Optik, da der Akku im Unterrohr voll integriert und somit auch bestens geschützt ist. Zudem hat Kalkhoff diesem Modell mit edlen Farbtönen einen ganz besonders modernen Schliff gegeben. Doch auch durch die Komponenten besticht dieses Rad: der BOSCH Performance Line CX, mit dem neuen Bosch Powertube Akku mit 625 Wattstunden, sorgen für jede Menge Power und lang anhaltenden Fahrspaß, auch bergauf.

ENTICE 5.B Adv.+ D29 Grü Rh53 Tr 12K Akkuoption: 500Wh abzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: MAXXIS® Rekon Race Bremshebel hinten: SHIMANO MT400 Bremshebel: SHIMANO MT400 Bremse hinten: SHIMANO MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 180 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: SHIMANO Deore Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: RODI Airline Plus, geöst Felge hinten: RODI Airline Plus, geöst Frontleuchte: LITEMOVE 110, LED Gabel: Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse Anzahl Gänge: 12 Gang Eigengewicht : ca. 27,8 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger Grundfarbe: grün Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Alivio MT410, 12x142 mm Steckachse Innenlager: Integraded in Drive Unit Kette: SHIMANO CN-HG54 Lenker: Concept EX Riser Lenkergriffe: ERGON GE10 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: ENTICE Motor: Bosch PerformanceLine CX (Gen4) 85Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore SLX NOS: nein Pedale: MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Integrale 0.6 CX, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 57-622 Rückleuchte: TRELOCK Stop, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KALKHOFF, Inbus Sattelstütze: Aluminium, 31,6mm Sattel: SELLE ROYAL Vivo Schaltungsart: 12-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: SHIMANO Deore M6100 SP Connect: nein Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX, verstellbar Nabe: SHIMANO Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse Zahnriemen: Kette zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg Such-Merkmale: Trapez , Kettenschaltung Zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg