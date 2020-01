Endeavour He28 Si Rh55cm Diam12N



Bereifung: Schwalbe Marathon Bereifung

Bremshebel: Shimano BL-M396 Bremshebel

Einsatz: Trekkingrad

Farbrichtung: silber

Felgen: Concept EX Felgen

Scheinwerfer: Concept EX Pro 80 Lux LED Scheinwerfer mit Standlichtfunktion+Tagfahrlicht

Gabel: SR Suntour NCX D Federgabel blockierbar

Gepäckträger: Racktime System Gepäckträger

Nabe (Hinterrad): Singlespeed Freilaufnabe

Kette: Kette

Lenker: Concept EX Lenker

Nabe/Schaltungsart: 12G Pinion P1.12 Gearbox

Pedale: Urban Pedale

Produktart: Herrenfahrrad

Rücklicht: Gepäckträgerrücklicht

Sattel: Ergon SMC40 Sport Gel Sattel

Schutzbleche: Kunststoff Schutzbleche

Schalthebel: Pinion DS 1.18 Schalthebel

Sonstiges: Hinterbauständer

Kurbelgarnitur: Pinion Kurbelgarnitur

Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX Vorbau

Nabe (Vorderrad): SP PL-8 Leichtlaufnabendynamo