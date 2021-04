Bosch Performance Line CX 85Nm / 625Wh-Akku / Continental Bereifung / leistungstarke Lichtanlage Draufsetzen, Knöpfchen drücken, lostreten, und ab geht die Radelei, die Pendlerträume wahr werden lässt. Wer mit dem Kalkhoff Endeavour 7.B unterwegs ist, muss sich eigentlich über nichts mehr Sorgen machen, außer vielleicht über die Verkehrsführung.Von der ersten Sekunde an merkt man das perfekte Zusammenspiel zwischen den Bosch Motor, sowie den anderen hochwertigen Komponenten des Rades. Auch die Lichtanlage lässt nichts zu wünschen übrig.

END.7.B Move D27 Grü Rh48 Tr 10K Akkuoption: 500Wh abzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: 27,5" 55-584 Bremshebel hinten: Shimano MT200 Bremshebel: Shimano MT200 Bremse hinten: Shimano MT200 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 180 Bremsscheibe: 180mm Kassette: Shimano Deore Display: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Rodi TRYP35, doppelt geöst Felge hinten: Rodi TRYP35, doppelt geöst Frontleuchte: Herrmans H-Black MR8, LED Gabel: Suntour Mobie25 Coil, blockierbar, 15 mm Steckachse Anzahl Gänge: 10 Gang Eigengewicht : ca. 26,5 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Racktime Commuter Grundfarbe: grün Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano Alivio MT400, 12x142 mm Steckachse Innenlager: Integrated in Drive Unit Kette: Shimano CN-HG54 Lenker: Concept EX Riser Lenkergriffe: Ergon GA30 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: ENDEAVOUR Motor: Bosch PerformanceLine CX (Gen4) 85Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore Pedale: Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor Produktart: Damenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Integrale 1.5, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 55-584 Rückleuchte: Spanninga Pimento Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalkhoff, Inbus Sattelstütze: Concept EX, Aluminium Sattel: Ergon ST10 Schaltungsart: 10-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: Aluminium, lackiert Schalthebel: Shimano Deore Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg