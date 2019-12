Beschreibung

Die Performance Line CX GEN4 ist der kraftvolle Antrieb für ambitionierte und anspruchsvolle eBiker. Im eMTB-Modus erhalten Sie immer die notwendige Power - von Tour bis Turbo. Immer eine perfekt dosierte Unterstützung, unglaubliche Dynamik und einzigartiger Grip unterstützen Sie - zusammen mit dem verbesserten Anfahrverhalten - in jedem Terrain optimal. Die Motorunterstützung passt sich automatisch der individuellen Fahrweise an, ein Wechsel der Unterstützungsmodi ist überflüssig, So können Sie sich ganz und gar auf den Trail fokussieren.



- Mittelmotor

- Unterstützung bis 25 km/h

- 75 Nm Drehmoment

- maximale Unterstützung 340 %

- Anfahrverhalten: sehr sportlich

- progressive Motorunterstützung

- automatische Anpassung der Unterstützung

- Schiebehilfe bis 6 km/h

- kleiner, leichter, kompakter und leiser als der Vorgänger

- weniger Widerstand, ab sofort klinkt der Motor komplett aus



Kiox bietet alle Funktionen, die ein sportiver Fahrer braucht. Das kleine, kratzfeste Farbdisplay wird gesteuert durch die separate Bedieneinheit mit spürbaren Druckpunkten und liefert Fahrdaten zu Geschwindigkeit, eigener Leistung, Herzfrequenz, Akkuladung und vielem mehr. Mit Kiox haben Sie die wesentlichen Informationen im Blick - und dank der separaten Remote Compact Lenker und Gelände im Griff. Via Bluetooth vernetzt mit einem optionalen Brustgurt sind Kiox-Nutzer stets über den aktuellen Pulsbereich informiert und können so optimal trainieren. Die Bluetooth Low Energy Schnittstelle bietet zudem die Möglichkeit, Updates der Software ohne Kabelverbindung auf Ihren Bordcomputer zu laden. Weitere Connectivity-Funktionen folgen.