Beschreibung

Bosch Performance Line CX, stufenlose Enviolo Schaltung, Gates Riemen

Das Endeavour 7.B Belt hält in allen Belangen was der Name nur erahnen lässt. Dank der stufenlosen Enviolo Nabe und dem wartungsarmen Gates Riemen hat das Kalkhoff gegenüber seinen Konkurrenten die Nase vorne. Die hydraulische Shimano Scheibenbremse lässt sich sehr genau dosieren. Sie benötigen nur wenig kraft, um das Rad zum Stehen zu bringen. Mit dem kraftvollen Bosch Performance Line CX Antrieb der 4. Generation, hat das Bike einen Elektromotor bekommen der seines gleichen sucht. 75 Nm Drehmoment bescheren Ihnen den perfekten Schub. Das ausgeklügelte Sensor-System sorgt dafür, dass Sie eine perfekt auf Ihren Fahrstil abgestimmte Unterstützung erhalten. Sie können sich also auf einen leistungsstarken Motor mit einem natürlichen Fahrgefühl freuen.