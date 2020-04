ENDEAVOUR He28 bl Rh43cm Herr10S



Akku: Bosch PowerTube Li-Ion 36 V & 625 Wh

Bereifung: Schwalbe Big Ben, 50-622

Bremshebel: Shimano MT420

Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse

Kassette: Shimano Deore

Einbaudimensionen (Vorder: 100 mm

Einsatzbereich: Trekking & Tour

Felgen: Rodi Airline Plus, geöst

Scheinwerfer: Herrmans H-Black MR8, LED

Gabel: SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar, 15 mm Steckachse

Gepäckträger: Racktime System Gepäckträger

Nabe (Hinterrad): Shimano Alivio MT400, 12x142 mm Steckachse

Innenlager: Integriert in Mittelmotor

Kette: Shimano CN-HG54

Klingel: ja

Korb: nein

Lenker: Concept EX Riser

Lenkergriffe: Herrmans Click

Motor-Hersteller: Bosch

Motortyp: Mittelmotor

Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT

Pedale: Urban Aluminium, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor

Produktart: Herrenfahrrad

Pumpe: nein

Rahmenbezeichnung Herstel: Integrale 0.5, Aluminium

Reifengröße (ETRTO): 50-622

Rahmengeometrie BB-Drop: 65 mm

Rahmengeometrie Hinterbau: 485 mm

Rahmengeometrie Oberrohr : 588.2 mm

Rahmengeometrie Reach: 485 mm

Rahmengeometrie Radstand: 1107.5 mm

Rahmengeometrie Sitzrohrw: 73°

Rahmengeometrie Stack: 65 mm

Rahmengeometrie Steuerroh: 72°

Vorbaulänge: 80 mm

Rahmenschloss: nein

Rücklicht: AXA Blueline, LED mit Standlicht

Rücktrittbremse: nein

Sattel: Selle Royal Essenza

Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz

Schalthebel: Shimano Deore

Speichen: Niro

Ständer: Hinterbauständer, einstellbar

Kurbelgarnitur: Aluminium

Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX, verstellbar

Nabe (Vorderrad): Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse

Zul,,ssiges Gesamtgewicht: 170 kg