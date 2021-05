Bosch Performance Line CX 85Nm / 625Wh-Akku / zul. Gesamtgewicht 170kg / leistungsstarke Lichtanlage / Racktime Gepäckträger Das Kalkhoff Endeavour 5.B Advance+ besticht durch seine vornehme Optik, da der Akku im Unterrohr voll integriert und somit auch bestens geschützt ist und dem zulässigen Gesamtgewicht von 170kg. Der BOSCH Performance Line gepaart mit dem neuen Bosch Powertube Akku mit 625 Wattstunden, sorgen für jede Menge Power und lang anhaltenden Fahrspaß, auch bergauf. Die neue sportliche 12-Gang Shimano Deore Schaltung sorgt für schnelles und präzises Schalten. So viel Power benötigt optimale Kontrolle: die Hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano sind absolut verlässlich, lassen sich schnell bestätigen und sehr leicht dosieren. Für maximalen Fahrkomfort sorgt die Suntour Federgabel, die Sie individuell und leicht einstellen können, um beispielsweise auf langer asphaltierter Straße weniger Kraft durch das Einwippen zu verlieren. Das Beleuchtungsset, das direkt per Display an- und ausgeschaltet werden kann, sowie Schutzbleche und der einstellbare Hinterbauständer runden die Alltagstauglichkeit und Belastbarkeitet dieses schicken E-Bikes ab.

ENDEAV.5B Adv.+ H28 Gr Rh63 12K Akkuoption: 500Wh abzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 400EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Marathon GT Tour Bremshebel hinten: Shimano MT400 Bremshebel: Shimano MT400 Bremse hinten: Shimano MT400 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 180 Bremsscheibe: 180mm Kassette: Shimano Deore Display: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Rodi Airline Plus, geöst Felge hinten: Rodi Airline Plus, geöst Frontleuchte: Litemove 110, LED Gabel: Suntour Mobie25 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse Anzahl Gänge: 12 Gang Eigengewicht : ca. 27,8 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano Alivio MT410, 12x142 mm Steckachse Innenlager: Integrated in Drive Unit Kettenschutz: Herrmans Halo Kette: Shimano CN-HG54 Lenker: Concept EX Riser Lenkergriffe: Ergon GA30 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: ENDEAVOUR Motor: Bosch PerformanceLine CX (Gen4) 85Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore NOS: nein Pedale: Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Integrale 0.5, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 50-622 Rückleuchte: Herrmans H-Trace, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalkhoff, Inbus Sattelstütze: Concept EX, Aluminium Sattel: Selle Royal Essenza Plus Schaltungsart: 12-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: Shimano Deore M6100 Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept EX, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Alivio MT400, 15x100 mm Steckachse zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg