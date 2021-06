ENDEAVOUR 30 D28 Gr Rh55 Tr. 30K Bereifung: Schwalbe Spicer Bremshebel hinten: Shimano MT200 Bremshebel: Shimano MT200 Bremse hinten: Shimano MT200 Bremse: Shimano MT200 Bremsscheibe hinten: 160 Bremsscheibe: 180mm Kassette: Shimano Deore Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Concept EX 570, easy tubeless ready Felge hinten: Concept EX 570, easy tubeless ready Frontleuchte: Herrmans MR GO, LED, 20 Lux Gabel: SR Suntour NEX HLO, blockierbar Anzahl Gänge: 30 Gang Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano TX505, mit Schnellspanner Innenlager: BSA Kette: Shimano CN-HG54 Lenker: Concept SL Riser Lenkergriffe: Ergon GP1 MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: ENDEAVOUR Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT NOS: nein Pedale: Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Trekking 1.6, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 40-622 Rückleuchte: integriert in Gepäckträger Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalkhoff, Inbus Sattelstütze: Aluminium, rigid Sattel: Selle Royal Nuvola Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: Shimano Deore Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Shimano Deore MT6010 Umwerfer: Shimano Deore Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium, a-head, rigid Nabe (Vorderrad): Shimano DH-3D37, Nabendynamo, mit Schnellspanner Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

