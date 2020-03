ENDEAVOUR He28 bl Rh50cm Herr27G



Bereifung: Schwalbe Spicer, 40-622

Bremshebel: Shimano MT200

Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse

Kassette: Shimano HG200

Einbaudimensionen (Vorder: 100 mm

Einsatzbereich: Trekking & Tour

Felgen: Concept EX 570, easy tubeless ready

Scheinwerfer: Herrmans MR GO, LED, 20 Lux

Gabel: SR Suntour NEX, einstellbar

Gepäckträger: Racktime System Gepäckträger

Nabe (Hinterrad): Shimano TX505, mit Schnellspanner

Innenlager: BSA

Kette: Shimano HG53

Klingel: ja

Korb: nein

Lenker: Concept SL Riser

Lenkergriffe: Ergon GP1

Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore

Pedale: Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor

Produktart: Herrenfahrrad

Pumpe: nein

Rahmenbezeichnung Herstel: Trekking 1.6, Aluminium

Reifengröße (ETRTO): 40-622

Rahmengeometrie BB-Drop: 65 mm

Rahmengeometrie Hinterbau: 455 mm

Rahmengeometrie Oberrohr : 597 mm

Rahmengeometrie Reach: 455 mm

Rahmengeometrie Radstand: 1086 mm

Rahmengeometrie Sitzrohrw: 73°

Rahmengeometrie Stack: 65 mm

Rahmengeometrie Steuerroh: 72°

Vorbaulänge: 70 mm

Rahmenschloss: nein

Rücklicht: integriert in Gepäckträger

Rücktrittbremse: nein

Sattel: DDK Memory Foam M

Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz

Schalthebel: Shimano Acera M3000

Speichen: Niro

Ständer: Hinterbauständer, einstellbar

Kurbelgarnitur: Shimano Acera MT300

Umwerfer: Shimano Altus

Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept

Nabe (Vorderrad): Shimano DH-3D37, Nabendynamo, mit Schnellspanner

Zul,,ssiges Gesamtgewicht: 130 kg