ENDEAV.1B Move 400Wh D28 Gr Rh45 Wa 8K Akkuoption: 300Wh abzgl. 200EUR/500Wh zzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 400 Wh Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: für alle Erwachsenenräder / für 12-20" Kinderräder Bremse hinten: SHIMANO MT200, hydraulische Scheibenbremse Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: SHIMANO HG31 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Schürmann Craft 21 Felge hinten: Schürmann Craft 21 Frontleuchte: HERRMANS® MR GO, LED, 20 Lux Gabel: SR SUNTOUR NEX, einstellbar Anzahl Gänge: 8 Gang Eigengewicht : ca. 26 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Aluminium, mit Snap-IT System Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO TX505, mit Schnellspanner Innenlager: Integraded in Drive Unit Kettenschutz: HERRMANS® Slyde Kette: KMC X8 Lenker: Tour, Aluminium Lenkergriffe: ERGON GC10 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Acera NOS: nein Pedale: Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Bosch V2, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 50-622 Rückleuchte: HERRMANS® H-Trace, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KALKHOFF, Inbus Sattelstütze: Concept EX, Aluminium Sattel: SELLE ROYAL TCM Schaltungsart: 8-Gang Kettenschaltung Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: SHIMANO Altus SP Connect: nein Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium, verstellbar Nabe: SHIMANO TX505, mit Schnellspanner Zahnriemen: Kette zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg Such-Merkmale: Wave, Kettenschaltung Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 21/09/2022

Fahrrad-Marke Kalkhoff