Endeavour 1.B Move Wa28 Rh45cmComf 8K 500Wh Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Schwalbe Energizer Active Plus Bremse: Shimano MT200 Bremsscheibe: 180mm Kassette: Shimano HG31 Display: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe Felge: Concept, geöst Frontleuchte: Herrmans MR GO, LED, 20 Lux Gabel: SR Suntour NEX, einstellbar Gepäckträger: Tour, Aluminium Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano TX505, mit Schnellspanner Innenlager: Integrated in Drive Unit Kettenschutz: Herrmans Slyde Lenker: Tour, Aluminium Griffe: Herrmans Click Motor-Leistung: 250 Watt Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Altus Pedale: Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor Produktart: Unisexfahrrad Rückleuchte: Herrmans H-Trace, LED Sattelstütze: Patent, rigid Sattel: Selle Royal Nuvola Unitec Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: Shimano Altus Speichen: Niro Vorbau: Concept SL, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano TX505, mit Schnellspanner

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 2021-05-03T16:02:13+0000

Fahrrad-Marke Kalkhoff