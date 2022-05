Futura Co Da28 sw Rh49cm Trap 11K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Plus, 50-622, GreenGuard, Performance Bremshebel hinten: TEKTRO HD-T280 Bremshebel: TEKTRO HD-T280 Bremse hinten: TEKTRO T280 Bremse: TEKTRO T280 Bremsscheibe hinten: SHIMANO RT-EM300, Lockring, 160 mm Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT10 / 180mm Kassette: SHIMANO Deore, CS-M5100 11-51T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Farbrichtung: schwarz Felge: WEB 19 Felge hinten: WEB 19 Frontleuchte: HERCULES, FH 40, LED, bis zu 40 Lux Gabel: SR SUNTOUR NCX-D LO, 63 mm Federweg, luftgefedert, Lockout Anzahl Gänge: 11 gears Gewicht: 26 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK, Systemträger, R-Series, mit Federklappe Grundfarbe: schwarz Hersteller: HERCULES Nabe (Hinterrad): SHIMANO FH-RM35, Schnellspanner, Centerlock Kettenschutz: HORN Catena 18 Kette: KMC X11E Lenker: Trekking, AL, 31.8 mm Lenkergrife: Ergo, mit integrierter Klemmung MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Futura Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M5100 NOS: nein Pedale: MARWI SP828, AL Rahmen: Trekking Sport Series, Powertube, tapered, AL 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2.00 Schloss (separat erhältli: ABUS IT2.1 Batterieschloss, mit XPlus-Zylinder Rückleuchte: Busch & Müller 2C, Gepäckträgerrücklicht LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: QR, black Sattelstütze: KALLOY SP-383, AL, 350 mm, Ø30.9 mm, Federweg 45 mm Sattel: Selle Bassano Volare Icon Schutzbleche: Curana Apollo 60, AL Schlauch: SCHWALBE AV 17 Schalthebel: SHIMANO Deore SL-M5100 SP Connect: nein Speichen: Niro, schwarz, 2 mm Ständer: PLETSCHER Comp Flex 40 Steuersatz: integrated tapered Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA CK-320 Vorbau: A-Head, verstellbar Nabe: SHIMANO TX505, Schnellspanner, Centerlock Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg

