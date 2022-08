TREKKING 6 MID Ob in sanftem Gelände, auf Waldwegen oder in der Stadt: Mit dem vielseitigen Trekking 6 MID kannst Du Dich voll und ganz dem Fahrspaß hingeben. Der sportliche Yamaha PW-ST Motor unterstützt Dich zuverlässig, wann immer Du es brauchst. Die Lowstandover-Geometrie mit dem tieferen Einstieg sorgt für ein Plus an Komfort und Sicherheit. Damit bist Du für jedes eBike-Abenteuer perfekt gerüstet.

Trekking 6 Da27 gr Rh56cm Trap 10K Akku-Hersteller: Yamaha Akku: Yamaha InTube 630 Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: SCHWALBE Al Grounder Performance, 60-584, Reflex Bremshebel hinten: Alhonga HT474, Aluminium Bremshebel: Alhonga HT474, Aluminium Bremse hinten: Alhonga HT474, Aluminium, 180mm Bremse: Alhonga HT474, Aluminium, 180mm Bremsscheibe hinten: 180mm Bremsscheibe: 180mm Kassette: SHIMANO M4100, 11-42 Zähne Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Yamaha Side Switch Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium Felge hinten: Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium Frontleuchte: Haibike Skybeamer 150, 50 lux Gabel: SR SUNTOUR NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered Anzahl Gänge: 10 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Massload Systemgepäckträger, MIK Grundfarbe: grau Hersteller: Winora - Staiger GmbH Nabe (Hinterrad): Alu Nabe Kette: KMC e10S Lenker: XLC Topflat 720mm Lenkergrife: XLC Comfort bo3 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Yamaha Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M4120, 10-Gang NOS: nein Pedale: VP E461 Aluminium, mit Reflektor Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount Reifengröße (ETRTO): 60-584 Rückleuchte: AXA Juno Ebike Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium Sattel: XLC Trekking Schutzbleche: SKS, Chromoplastik Schalthebel: SHIMANO Deore M4100, Triggerschalter SP Connect: nein Speichen: SAPIM® Leader, Schwarz Ständer: URSUS Mooi, einstellbar Steuersatz: A-Head Tapered Straßenausstattung: ja Vorbau: XLC Alu, A-Head Nabe: Alu Nabe Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg