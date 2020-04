Gazelle, ULTIMATE T10 HMB, E-Bike

ULTIMATE Un28 du Rh53cm Tief 10S



Akku: Bosch Li-Ionen InTube

Bereifung: Schwalbe Energizer Plus, 47-622

Bremshebel: Shimano BR-MT420

Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse

Einsatzbereich: Trekking & Tour

Felgen: Ryde Dutch19, 28"

Frontleuchte: Axa Blue Line 50, LED-Scheinwerfer, 50 Lux, Ein-/Ausschalten am Display

Gabel: Aluminium, Federung im Steuersatzrohr, leichtgewichtig

Gewicht: ca. 23,0 kg (ohne Akku)

Gepäckträger: Aluminium

Nabe (Hinterrad): Shimano

Kettenschutz: Aluminium

Kette: extra stark, speziell für E-Bikes

Klingel: ja

Ladegerät: 4 Ah

Lenker: Aluminium, leicht gebogenes Modell

Lenkergriffe : Ergon GP1-L, ergonomisch

Motor-Hersteller: Bosch

Motortyp: Mittelmotor

Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT

Produktart: Unisex

Rahmenbezeichnung Herstel: Stabiler Aluminiumrahmen. Akku, Motor und Kabel harmonisch in den Rahmen integriert. Hochwertige Ver

Reifengröße (ETRTO): 47-622

Rahmengeometrie Sitzrohrw: 71,5 Grad

Rahmengeometrie Steuerroh: 70,5 Grad

Rahmenschloss: AXA Defender, ART ** zertifiziert

Rückleuchte: Herrmans H-Cargo, LED-Stromversorgung, Ein-/Ausschalten über Display

Rücktrittbremse: nein

Sattelstütze: Aluminium

Sattel: Selle Royal Essenza

Schutzbleche: Aluminium

Schalthebel: Shimano Deore XT

Speichen: Edelstahl, extra stark

Ständer: Hinterradständer, Ursus Mooi

Kurbelgarnitur: Miranda Delta

Speedlifter: Mit Werkzeug stufenlos verstellbar

Nabe (Vorderrad): Shimano