Thron² 6. Un29 gr Rh41cm Diam12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Hurricane Performance, 57-622 Bremshebel: Shimano MT420 Bremse hinten: Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc brake Bremse: Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc brake Bremsscheibe hinten: Shimano MT420 Kassette: Shimano SLX M7100, 12-speed Display: Bosch purion Durchläufer: nein Felge: Rodi Black Rock 23 custom for Focus Felge hinten: Rodi Black Rock 23 custom for Focus Frontleuchte: Supernova E3 Mini 2 Gabel: SR Suntour XCR 34 Boost 29, LOR, 110x15mm, 120 mm travel Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: FOCUS Adventure Carrier, 16 kg max. load Grundfarbe: grau Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Novatec D162 Disc, 12x148 mm Kette: Shimano SLX CN-M7100 Lenker: Riser, Aluminium, 720mm Lenkergriffe: FOCUS Sport Ergo MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Thron Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano SLX M7100, 12-speed NOS: nein Pedale: MTB, with reflector Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 130mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm thru axle, internal cabl Rückleuchte: Herrmans H-Trace Micro Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, 31,6 mm Sattel: FOCUS Sport SL Schutzbleche: Tubus Wingee Schalthebel: Shimano SLX M7100, 12-speed Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: FSA CK-320, aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: BBB Jumper BHS-137, 31.8mm Nabe (Vorderrad): Novatec D041, 15x110 mm

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 2021-09-07T19:01:08+0000

Fahrrad-Marke Focus