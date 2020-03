AVENTURA² He29 gr XL Herr 9GA



Bereifung: Schwalbe Smart Sam 2.25

Bremshebel: Shimano MT200

Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse

Kassette: Shimano HG400

Einsatzbereich: Sport & Fitness

Felgen: Rodi TRYP25, with eyelets

Scheinwerfer: Herrmans H-Black MR8, LED

Gabel: SR Suntour XCM 34 preload, 15x110 mm QR

Gewicht: 23,80 kg

Gepäckträger: Racktime Snap-It carrier, 2-leg, 25kg max. load

Grundfarbe: grau

Nabe (Hinterrad): Shimano Alivio MT400

Kette: Shimano CN-HG53

Klingel: nein

Lenker: Aluminium, riserbar, backsweep: 15 degree, 690mm

Lenkergriffe: Focus Ergo Comfort

Motor-Hersteller: Bosch

Motortyp: Mittelmotor Bosch

Nabe/Schaltungsart: Shimano Altus M2000

Pedale: MTB, with reflector

Produktart: Herrenfahrrad

Pumpe: nein

Rahmenbezeichnung Herstel: 7005 aluminium, 148x12 mm through axle, internal cable routing, post mount 180 mm

Rahmengeometrie BB-Drop: 62

Rahmengeometrie Durchstie: 872

Rahmengeometrie Hinterbau: 485

Rahmengeometrie Oberrohr : 619

Rahmengeometrie Reach: 430

Rahmengeometrie Radstand: 1176

Rahmengeometrie Sitzrohrw: 74°

Rahmengeometrie Stack: 659

Rahmengeometrie Steuerroh: 70°

Vorbaulänge: 70

Rahmenschloss: nein

Rücklicht: Herrmans H-Trace Micro

Rücktrittbremse: nein

Sattel: Touring

Schutzbleche: aluminium, painted

Schalthebel: Shimano Altus M2010

Speichen: Zink, black

Kurbelgarnitur: FSA CK-320, aluminium

Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium, 70mm, 35degree

Nabe (Vorderrad): Shimano Alivio MT400, 15x110mm

Zul,,ssiges Gesamtgewicht: 120 kg