Upstreet5 3.12 Die mehrfach ausgezeichnete Bestseller-Serie überzeugt beim schnellen Pendeln auf der Strasse genauso wie beim Abstecher auf einen Feldweg: Mit unterschiedlichsten Ausstattungen und Komponenten bietet das kraftvolle Upstreet5 vielseitige, voll personalisierte E-Bike Erlebnisse.

Upstreet5 3.12 Da29 ws S Wave 9K Akku-Hersteller: FLYER Akku: FLYER SIB-630 FIT Akku-Kapazität (Ah): 16.75 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube extern Bereifung: SCHWALBE Smart Sam Classic Skin Bremshebel hinten: SHIMANO BL-MT200 Bremshebel: SHIMANO BL-MT200 Bremse hinten: SHIMANO BR-MT200 Bremse: SHIMANO BR-MT200 Bremsscheibe hinten: SHIMANO SM-RT26, 160mm Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT26, 180mm Kassette: SHIMANO Alivio CS-HG400, 9 speed, 11-36t Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: FIT D0 (2" color display) Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: FLYER Disc Felge hinten: FLYER Disc Frontleuchte: Busch & Müller IQ-Myc Gabel: SR SUNTOUR Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle Anzahl Gänge: 9 Gang Gewicht: 29 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: FLYER Racktime, integrated spring flap Grundfarbe: weiß Hersteller: FLYER AG Nabe (Hinterrad): SHIMANO Alivio FH-M4050, 32h Kette: SHIMANO CN-E6070 Lenker: FLYER Cruise, 44°, 55 mm Lenkergrife: FLYER Comfort MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Panasonic Motorleistung in Watt: 450 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed NOS: nein Pedale: VP VPE-891 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Comfort Reifengröße (ETRTO): 57-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2.25 Schloss: ABUS Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system Rückleuchte: Busch & Müller 2C Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Castello SPF3 bk 35.0/30.9 mm Sattelstütze: FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm Sattel: SELLE ROYAL Nuvola Schutzbleche: SUNNY WHEEL 65mm Schlauch: SCHWALBE AV19B 40/62-622 Schalthebel: SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 speed SP Connect: nein Speichen: DT SWISS Champion 2.0 x 296/294 mm Ständer: PLETSCHER Comp 40 Flex Steuersatz: VP A-Head VP-J214DC Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX EC40 Vorbau: SATORI Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle Nabe: SHIMANO Alivio HB-MT400, 32h Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg