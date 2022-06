Upstreet1 7.43 Mit kompakten Abmessungen und seinem frischen Design bietet das Upstreet1 urbane Mobilität und viel Fahrspass.

Upstreet1 Un20 sw OneS Wave 5N Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Pick up Bremshebel hinten: SHIMANO BL-T6000 Bremshebel: SHIMANO BL-T6000 Bremse hinten: SHIMANO BR-M6000 Bremse: SHIMANO BR-M6000 Bremsscheibe hinten: SHIMANO Nexus Coaster, 160mm Bremsscheibe: SHIMANO Deore SM-RT54ME, 180mm Kassette: GATES ® CDX, 32t Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: FLYER Disc Felge hinten: FLYER Disc Frontleuchte: SUPERNOVA Mini 2 Gabel: FLYER Rigid Fork Anzahl Gänge: 5 Gang Gewicht: 26 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: FLYER Racktime, integrated spring flap Grundfarbe: schwarz Hersteller: FLYER AG Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus SG-C7000-5D, 32h Lenker: FLYER Riser, 11°, 20 mm Lenkergrife: FLYER Comfort MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h NOS: nein Pedale: FLYER wellgo Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Comfort Reifengröße (ETRTO): 55-406 Reifengröße (Zoll): 20 x 2.15 Schloss: ABUS Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system Rückleuchte: Busch & Müller 2C Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Castello SPF3 bk 36.0/27.2 mm Sattelstütze: SR SUNTOUR SP12 NCX, 50 mm suspension, 27.2 x 400 mm Sattel: SELLE ROYAL Essenza+ Schutzbleche: SKS B65 Schlauch: SCHWALBE AV7 40/62-406 Schalthebel: SHIMANO SL-C7000-5 bk 5S SP Connect: nein Speichen: Front: DT SWISS Champion 2.0x180/179 mm / Rear: DT SWISS Champion 2.0 x 166/165 mm Ständer: PLETSCHER Comp 40 Flex Steuersatz: VP A-Head VP-A41AC1 Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX EC33 Vorbau: Speedlifter Twist Pro SDS, 31.8 x 90 mm, adjustable height 150 mm, adjustable angle Nabe: FORMULA CL-25, 32h Zahnriemen: GATES ® CDX, 120t Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg