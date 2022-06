Fe-10 / Stahlrad mit Allrounderqualitäten Das Fe-10 ist ein wahrer Alleskönner, was in erster Linie am modernen Stahlrahmen liegt. Das verschiebbare Ausfallende nimmt es mit Ketten- und Nabenschaltungen auf, der Rahmenteiler in der Kettenstrebe macht bei Nabenschaltungen auch einen dauerhaltbaren und leisen Riemenantrieb möglich. Mit den Details bestimmen Sie, ob Sie mit dem Rad eher auf Tour oder gleich die lange Radreise gehen oder ob Sie einfach einen sportlich-komfortablen Begleiter im Alltag haben möchten - das Fe-10 kann alles!

Contoura FE-10 HE 55 cm 11G Alfine Bereifung: Marathon Racer 40-622 Dynamo: Shimano Nabendynamo Frontleuchte: B&M LED Scheinwerfer Gabel: Alu 60xx Exxtralight, A-head Gepäckträger: Racktime Nabe: 11 Gang Alfine